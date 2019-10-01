Прощание с первым и единственным президентом Крыма Юрием Мешковым состоится 2 октября в Симферополе.

Как рассказали "РГ" организаторы похорон, в 10 часов в храме на "Старом Абдале" пройдет отпевание. А погребение начнется в 12 часов на новом кладбище.

По словам родных, Юрий Мешков хотел, чтоб его похоронили в Крыму.

Как сообщалось ранее, бывший президент Крыма скончался 29 сентября в подмосковной больнице. В августе на отдыхе в Турции политик перенес инсульт, позже его перевезли в Россию.

Справка "РГ"

Президентом Крыма Юрий Мешков был избран всенародным голосованием в 1994 году. В этой должности он пробыл один год. За пророссийские взгляды Мешкова выслали из Украины в 2011 году. В Крым политик смог вернуться только в марте 2014 года.