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01.10.2019,  
10:10
Текст:  Екатерина Призова

Испытания зенитки "Деривация-ПВО" и модуля "Кинжал" завершатся в 2020 году

Испытания боевого модуля "Кинжал" калибра 57-мм и зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" завершатся в 2020 году. Эту информацию, ранее транслируемую источниками в ОПК, подтвердил в беседе с ТАСС специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов.

По его данным, проекты сейчас находятся в стадии предварительных и начале государственных испытаний.

"Деривацию-ПВО" впервые показали на "Армии-2018". Эта самоходка на шасси боевой машины пехоты БМП-3 имеет современный боевой необитаемый модуль с 57-мм пушкой и может вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Дальность поражения составляет до десяти километров, а скорострельность - более 80 выстрелов в минуту.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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"Она из основных задач комплекса "Деривация-ПВО" - борьба с беспилотниками", - говорит Алексей Маслов.

Рои дронов-камикадзе, уверены эксперты, в обозримом будущем станут большой проблемой: их уже сейчас можно увидеть на учениях в некоторых странах. Для борьбы с ними у "Деривации-ПВО" в арсенале есть специальные "умные" программируемые боеприпасы с системой дистанционного подрыва, способные облаком поражающих элементов уничтожать летательные аппараты. Кроме того, самоходка может в пассивном режиме, не обнаруживая себя, засекать малоразмерные воздушные цели на дистанции до 10 000 метров.

Как сообщалось ранее, перспективная российская разработка получила оптоэлектронный прицельный комплекс, изготовленный на белорусском предприятии "Пеленг". Он обеспечивает панорамный и секторный обзор, обнаруживает и распознает любые цели в любое время суток. В составе датчиков станции - лазерный дальномер, телевизионная камера и тепловизор.

Еще одна новинка форума "Армия-2018" - дистанционный боевой модуль "Кинжал" в составе боевой машины пехоты Т-15 "Армата" - также готовится пройти госиспытания. Как отметил представитель УВЗ, к модулю, который можно установить на универсальную среднюю гусеничную платформу "Курганец", проявляют большой интерес иностранные заказчики. "Но пока мы никому ничего не продаем, потому что пока работа над ним продолжается", - подчеркнул Маслов.

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