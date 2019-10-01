"Реактивный" танк Т-80БВМ оснастили системой управления огнем от Т-90

Танк Т-80БВМ - машину, созданную специально для севера - улучшили новой системой управления огнем с целью унификации изделий. В результате модернизации повысился ряд характеристик оружия.

С помощью новой системы удалось повысить огневую мощь, защищенность, подвижность и командную управляемость, передает ТАСС со ссылкой на специального представителя УВЗ по военно-техническому сотрудничеству, генерала армии Алексей Маслов.

В сообщении говорится, что, в частности, увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем.

Т-80БВМ поступают в войска с 2018 года. Это модернизация танка Т-80БВ боевой массой 46 тонн. У него есть многоканальный прицел с тепловизором, который позволяет уничтожать цели в любое время суток, 125-миллиметровая пушка, газотурбинный двигатель мощностью до 1250 лошадиных сил, который легко заводится в морозы, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя. В сравнении с базовым вариантом, этот имеет усиленную защиту в виде "реактивной брони" "Реликт". Она способна нейтрализовывать кумулятивные противотанковые боеприпасы, в том числе и тандемные, и бронебойные подкалиберные снаряды.

Ранее танкисты, которые успели опробовать танк, сказали, что если сравнивать Т-72 и Т-80БВМ, то это как "девятка" и иномарка. Перейти на новые машины танковый батальон Северного флота должен до конца года.