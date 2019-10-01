Роскомндазор ограничил доступ к сайтам с советами по уклонению от армии

Роскомнадзор на основании поступивших судебных решений принял меры по ограничению доступа к информации на сайтах, описывающих порядок и способы уклонения от призыва на военную службу.

После уведомления владельцы 144 интернет-ресурсов самостоятельно удалили противоправную информацию, ожидается удаление еще с 2 страниц, говорится в сообщении ведомства. Операторами связи ограничивается доступ к 23 сайту на территории страны.

В России 1 октября стартовал осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря во всех 85 регионах страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя перспективы отмена призыва в армию, говорил, что такое решение было бы неправильным. По его словам, в любом государстве помимо профессиональных военных должен быть резерв, состоящий из обычных граждан.