Самый доступный кроссовер Toyota пережил обновление

Кривотолки и предположения можно отбросить - обновлённый Toyota C-HR представлен официально. Обновление коснулось внешности, мультимедийных функций и силовых установок.

Рестайлингом японцы постарались подчеркнуть яркую харизму компактного кроссовера: передняя часть изменилась благодаря бамперу с окрашенной нижней частью и новой пластикой "клыков", в которых теперь размещены противотуманки, решётке радиатора с менее выделяющейся горизонтальной поперечиной, оптике с новой архитектурой.

Сзади бампер не перекроили - из него лишь убрали светоотражатель, располагавшийся по центру. Основные фонари форму сохранили, но изменился их рисунок, и теперь они соединены друг с другом заподлицо чёрным глянцевым спойлером.

Кроссовер получил новую мультимедийную систему, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление "по воздуху". Больше никаких изменений в салоне нет.

Также в компании сообщили, что модель стала лучше в плане виброакустического комфорта за счёт нового пакета шумоизоляции. Была проведена перекалибровка системы EPS для "более полного ощущения рулевого управления".

В процессе обновления инженеры Toyota поработали над 122-сильной гибридной установкой C-HR на базе двигателя 1.8 литра, правда, не уточнили, над чем конкретно. Но, судя по таблице данных по выбросам, автомобиль стал меньше чадить - порядка 109 граммов CO2 на километр пробега по циклу WLTP.

В гамме появился ещё один гибрид, с 2-литровым мотором: суммарная мощность агрегатов составляет 184 л.с. Для машин с этой силовой установкой предусмотрена иная конструкция подвески, но подробностей о ней опять-таки пока не сообщается, кроме того, что она "обеспечивает повышенный ездовой комфорт".

Ранее "РГ" сообщала, когда обновлённый Toyota C-HR можно будет купить в России. На данный момент модель является самым доступным предложением сегмента SUV в линейке бренда: цена стартует от 1 267 000 рублей.