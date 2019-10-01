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01.10.2019 11:08
Рубрика: Легковые авто

Седан Mazda3 добрался до российских дилеров

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

С 1 октября 2019 года дилеры Mazda начали продажи новой "трёшки"-седана, на который, как считают в компании, придётся порядка 60% от общего объёма продаж модели.

Mazda3 предложен с двигателем объёмом 1.5 литра и мощностью 120 л.с. Выбора коробки передач нет - только 6-ступенчатый "автомат". Заявленный средний расход топлива - 6.9 литра на 100 км пробега.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Седан представлен в единственной комплектации Active, в которой есть двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, многофункциональная система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и TFT-дисплеем диагональю 8,8 дюйма, проекционный экран на лобовое стекло, светодиодные фары с функцией противотуманок. Цена - от 1 603 000 рублей.

Также для модели предложены два пакета опций: в "Пакет 1" входят обогрев лобового секла в зоне стеклоочистителей и подогрев рулевого колеса - за этот набор придётся доплатить 18 тысяч, в составе "Пакета 2" за 66 тысяч рублей значатся бесключевой доступ, датчики парковки, камера заднего вида, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и опции из первого пакета.

Напомним, Mazda3 в России можно купить в кузове хэтчбек начиная от 1 490 000 рублей: у "пятидверки" выбор комплектаций больше и есть версия на "механике".

Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda