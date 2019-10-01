США намерены построить новое здание посольства в Минске

Вашингтон рассматривает вопрос о строительстве нового посольского офиса в белорусской столице. Об этом сообщил глава МИД РБ в интервью российскому изданию, текст которого размещен 1 октября на сайте министерства.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас принято решение о взаимном возвращении послов США и Беларуси, министр пояснил, что нет ничего сверхнеобычного в том, что страна стремится иметь сбалансированные отношения с ведущими государствами мира, особо отметив, что в Минске заинтересованы в развитии нормальных отношений с США. "Мы хотели бы уйти от той конфронтационной риторики, которая была присуща нашим отношениям, скажем, лет десять назад, когда по нашему настоянию послы были вынуждены уехать из обеих стран", - заявил Макей.

США, по его словам, являются для РБ емким рынком, поэтому есть интерес к налаживанию торгово-экономического сотрудничества. "Даже с учетом этих нескольких последних лет, связанных с оживлением позитивной атмосферы в наших отношениях, товарооборот в прошлом году составил более $700 млн. Рост приблизительно на 18%", - уточнил министр.

Беларусь заинтересована и в нормальном политическом диалоге с США. Сегодня, по оценке Макея, существует масса проблем, которые требуют прояснения ситуации, включая вопрос о ДРСМД, из которого вышли Соединенные Штаты.

Касаясь вопроса о возвращении послов, Владимир Макей дал понять, что хотя обе стороны об этом принципиально договорились, но сам процесс займет довольно длительное время. "Это не произойдет быстро", - уточнил министр. Требуется еще выполнение ряда внутренних процедур, связанных с назначением полномочных и чрезвычайных представителей в обеих странах. "Соединенные Штаты планируют также построить новое здание посольства в Беларуси, потому что прежнее, по их мнению, не соответствует определенным условиям безопасности. Они ужесточили эти условия после известного теракта в Ливии - в Бенгази", - пояснил Владимир Макей.