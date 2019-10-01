Трамп призвал арестовать конгрессмена Шиффа за измену

Президент США Дональд Трамп потребовал арестовать руководителя комитета по разведке Адама Шиффа за государственную измену. Глава Белого дома заявил, что Шифф выдал за его слова "фейковое и ужасное" заявление.

Трамп отметил в Twitter, что искажение, которое Шифф зачитал конгрессу и американскому народу, затронуло самую важную часть его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, Шифф обвинил Трампа в давлении на украинского коллегу. Ранее Трамп назвал конгрессмена мошенником и призвал к его отставке.

Глава Соединенных Штатов в разговоре с Зеленским настаивал на том, чтобы его украинский коллега провел расследование в отношении его ведущего конкурента-демократа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Между тем американский лидер утверждает, что версия разговора с Зеленским, которую изложил Шифф перед конгрессменами, значительно отличается от той, что обнародовал Белый дом. Шифф в свою очередь ответил, что Трамп сам является "лжецом".