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01.10.2019 19:11
Рубрика: Легковые авто

У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Теперь ещё два кроссовера Hyundai получили лимитированную версию Rock Edition. Тираж каждой модели ограничен, продажи стартовали 1 октября 2019 года.

Всего будет выпущена тысяча Hyundai Tucson Rock Edition. Кроссовер в новом исполнении получил следующий набор опций в стандартной комплектации: легкосплавные 18-дюймовые диски; светодиодные фары с омывателем; передние и задние датчики парковки; мультимедиа система с 7-дюймовым тачскрином; камера заднего вида. Для интерьера доступно два варианта цветовой отделки: чёрный и светло-серый.

Фото: База "Роспатента"
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Tucson Rock Edition можно купить со 150-сильным 2-литровым мотором (передний или полный привод), либо с двигателем объёмом 2.4 литра мощностью 184 л.с. (полный привод). Последний силовой агрегат пришел на смену турбомотору 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил. Оба доступных двигателя сагрегатированы с 6-ступенчатым "автоматом". Цена - от 1 699 000 рублей. Для сравнения, самая доступная версия кроссовера в настоящий момент предлагается по цене 1 499 000 рублей.

Hyundai Santa Fe Rock Edition будет более редкой птицей - корейский автопроизводитель подготовит к продаже всего 500 таких кроссоверов. Все авто лимитированной серии оснащены системой полного привода и 8-ступенчатым "автоматом". Линейка двигателей следующая: дизель на 200 сил - с таким агрегатом модель в новом исполнении стоит от 2 949 000 рублей, и 3.5-литровый бензиновый мотор мощностью 249 л.с., не значащийся в списках доступных для обычных версий модели, - от 2 999 000 рублей. Минимальный прайс на Santa Fe - от 2 099 000 рублей.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Салон нового премиум-кроссовера Hyundai рассекретили на фото

В стандартный набор оборудования Santa Fe Rock Edition входят: 19-дюймовые легкосплавные диски; светодиодные фары с системой адаптивного освещения; панорамная крыша с люком; проекционный дисплей, панель приборов с цветным дисплеем; мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном; аудиосистема премиум-класса Krell; система камер кругового обзора; комплекс систем активной безопасности Hyundai Smart Sense. Салон Santa Fe Rock Edition отделан комбинацией коричневой кожи и чёрной замши.

Напомним, первой моделью, примерившей на себя исполнение Rock Edition, стала Hyundai Creta. Продажи кроссовера стартовали в начале сентября.

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#Hyundai