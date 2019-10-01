В Грузии признали рекордное падение пассажиропотока из-за разрыва с РФ

Поток авиационных пассажиров в Грузию сократился до рекордно низких показателей.

"В августе пассажиропоток в Батумском аэропорту был сокращен на 20 процентов. За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики", - приводит агентство Sputnik слова заместителя генменеджера компании TAV-Georgia, которая управляет международными аэропортами, Теа Закарадзе.

По ее данным, в этом месяце сокращение пассажиропотока в Тбилиси составило 12 процентов.

Закарадзе отметила, что рассчитывает на улучшение ситуации в 2020 году.

Ранее грузинские власти признали, что потери туристического сектора в этом году могут составить 710 млн долларов. Это связано с прекращением регулярного авиасообщения с Россией.

Напомним, из-за обострения политических отношений между странами президент РФ Владимир Путин запретил российским авиаперевозчикам совершать рейсы в Грузию с 8 июля.