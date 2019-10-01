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01.10.2019 15:56
Рубрика: Культура

В Нью-Йорке скончалась великая оперная певица Джесси Норман

Текст: Светлана Николаева
Американская певица, которую считали феноменальным музыкальным явлением, сопрано века, живой легендой современной оперной сцены, умерла на 75-м году жизни в Нью-Йорке в больнице Маунт-Синай в окружении своей семьи.
Фото: AP Photo/Bebeto Matthews Фото: AP Photo/Bebeto Matthews
Фото: AP Photo/Bebeto Matthews

По сообщению семьи, причиной смерти Джесси Норман стало осложнение травмы позвоночника, полученной ею несколько лет назад, и септический шок. В сообщении семьи также говорится: "Мы гордимся музыкальными достижениями Джесси и вдохновением, которое она дарила людям во всем мире, а также ее гуманитарным вкладом в борьбу с голодом и бездомностью, в развитие образования в области культуры и искусства среди молодежи".

У Джесси Норман был голос, о котором говорили, что это самый красивый голос в мире и самый фантастический (диапазон от высокого сопрано до контральто). Этот голос восхищал всех, но так же всех восхищало огромное мастерство певицы, ее чувство стиля, безупречный музыкальный вкус, ее артистическая харизма. Она пела невероятный по широте репертуар: от барокко, Рамо, Моцарта до Вагнера, Рихарда Штрауса, Мусоргского, Стравинского - "полный каталог всего виртуозного, что только есть в пении". Ее концертный репертуар насчитывал почти 40 программ: песни Шуберта, Малера, Вагнера, Брамса, Сати, Мессиана, Мусоргского (на русском языке), джаз, спиричуэлс, Мишель Легран. Джесси Норман была первой исполнительницей сочинений современных американских композиторов, пела в Линкольн-центре в серии "Выдающиеся исполнители", выступала на инаугурации Рональда Рейгана и праздновании 60-летия Елизаветы II, исполняла "Марсельезу" в Париже на 200-летии Французской революции, сочинения Чайковского на русском языке в Москве и Петербурге на 150-летии композитора. И критика о ней писала: "Величие музыки говорит само за себя, когда поет Джесси Норман".

Певица родилась 15 сентября в 1945 году в провинциальном городке Огаста, штата Джорджия в многодетной чернокожей семье. Ее отец, страховой агент, пел в баптистской церкви, мать и бабушка играли на фортепиано. Кумирами Джесси Норман в детстве были Мариан Андерсон и Леонтин Прайс, а ее главной детской мечтой - петь, как они, на оперной сцене. В 16 лет она поступила в Гарвардский университет, который окончила в 1967 с отличием, затем поступила в Школу музыки при Мичиганском университете. Один из ее профессоров Уиллис Паттерсон говорил, что уже тогда был потрясен, услышав голос студентки: "У нее были просто идеальные данные. Тонкий ум, искренняя страсть к музыке и голос, подобного которому я больше никогда не слышал в стенах Мичиганского университета. О таких говорят, что они рождаются раз в столетие".

Стартом оперной карьеры Джесси Норман стала победа на Международном музыкальном конкурсе в Мюнхене, открывшая ей путь на европейскую оперную сцену. Она дебютировала в берлинской "Дойче Опер" в 1969 году, триумфально исполнив партию Елизаветы в "Тангейзере" Вагнера. Далее последовали дебюты в Ла Скала, Ковент Гарден, в Гамбурге, на Зальцбургском ее фестивале, наконец - покорение американских сцен: в партии Иокасты в "Царе Эдипе" Стравинского в Филадельфии, Кассандры в "Троянцах" Вагнера в Метрополитен опере. С тех пор, как написал один американский рецензент, "опера никогда уже не была прежней".

Репертуар Норман в те годы составляли Вагнер, Рихард Штраус, Моцарт, Гендель, Брамс, Сати. И критики дружно восторгались ее трактовками, вкусом, музыкальностью, глубиной. Но, находясь в зените карьеры, она неожиданно для всех прервала свои выступления на оперной сцене, уехала в Лондон и посвятила себя на целых пять лет концертной жизни, собрав колоссальный камерный репертуар. Однако и второе ее вхождение в оперный театр было триумфальным - Ариадна в "Ариадне на Наксосе" Рихарда Штрауса, ставшая одной из коронных ее партий. Зиглинда, Изольда, Кармен, Ариадна, Иокаста - каждая из партий, спетых этой великой певицей, становились легендой, живой и вечной историей оперы.

Между тем, не менее важной для певицы была ее общественная деятельность: Джесси Норман была Почетным послом Объединенных Наций, помогала молодым артистам и художникам, организовывала праздники афроамериканского культурного наследия, участвовала в попечительских советах благотворительных фондов, а в родной Огасте патронировала колледж и городскую Оперную Ассоциацию.

Как написал когда-то критик Washington Post: "Нет никого, подобного ей, никогда не было и, вероятно, никогда не будет".

Культура Музыка Классика
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