Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье

Коробок с пустыми глазницами окон - недостроенных домов в нашей стране хватает. Как и тех граждан, которые поверили застройщику и вложили деньги в его обещания построить им жилье. А если обещания так и остались пустым звуком?

Именно с таким спором и разбирался Верховный суд РФ. Суть спора - несостоявшиеся собственники квартир попытались в суде получить право собственности на квартиры, которые так и не были построены.

Итак, фирма построила дом, не утруждая себя оформлением разрешительной документации, квартиры в нем продавала по несколько раз без регистрации договоров. Но низкие цены привлекли сотни граждан. Новый застройщик начал достраивать дом, но в это время часть дольщиков, видимо, сомневаясь в будущем получить-таки оплаченное полностью жилье, подали иски о признании права собственности на несуществующие квартиры. Три суда пошли им навстречу. А вот Верховный суд отказал им и объяснил, почему он это сделал.

История началась в Самаре, где некая фирма начала строить многоквартирный дом еще в 2003 году. При этом разрешительных документов у них не было, что не остановило граждан, и еще на стадии возведения стен все квартиры были раскуплены. В 2008 году строительство остановили из-за нарушений. В 2009-м фирма обанкротилась. И строительство возобновилось только спустя восемь лет.

Несколько дольщиков решили не терять времени и добиться признания за собой прав на недостроенные квартиры. Сначала суды отказали в иске. Потом Арбитражный суд Поволжского округа велел дело пересмотреть. И в прошлом году областной арбитраж признал права истцов на "долю в праве общей долевой собственности на жилой дом" в виде конкретных квартир, указанных в их договорах. Одновременно требования восьми истцов исключили из реестра требований о передаче жилых помещений. Это решение прошло апелляцию и кассацию. По мнению местных судов, они обеспечивают права дольщиков по договору о финансировании строительства. И это право надо защитить вне зависимости, закончено строительство дома или нет.

Но на судах другие участники строительства возражали и говорили, что на эти квартиры заявляют права третьи лица. Ведь многие квартиры неоднократно перепродавались. Был еще важный момент - новый застройщик изменил проектную документацию, и в результате границы некоторых квартир наложились друг на друга. Местные суды эти аргументы отклонили за недоказанностью.

Верховный суд с вынесенными решениями не согласился. Он напомнил, что дольщик может получить в собственность только достроенную квартиру. Если строительство жилого дома не завершено и квартир в натуре не существует, то и право собственности на них получить нельзя. Верховный суд также раскритиковал решение местных судов признать право именно на "долю в общей долевой собственности". Ни закон, ни договор не предусматривают, что она возникает.

Вот главный вывод Верховного суда - если застройщик обанкротился и не закончил дом, то дольщики не могут получить право собственности в недострое. Поскольку строительство не завершено, квартиры не появились в натуре как оборотоспособные объекты. Поэтому суды не могут признать за дольщиками право собственности на "доли в праве общей собственности в виде конкретных квартир".

Юридическая консультация

Тысячи дольщиков по стране остались без жилья и вложенных денег. Фото: Witthaya Prasongsin / iStock

Если строительная компания банкрот

Со строительной компанией был заключен договор долевого участия, дом построен на 7-10%. Сейчас стройка заморозилась, застройщик на этапе судебного разбирательства по делу о банкротстве. Конкурсный управляющий пока не назначен. Как действовать дольщику при банкротстве застройщика? Нужно ли подавать иск в суд для признания моего права требования на квартиру? Есть ли риск неполучения квартиры? Луиза, Москва

- При банкротстве дольщики имеют право предъявить либо денежные требования к застройщику, либо требования о передаче жилого помещения.

Согласно п. 3 ст. 201.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) денежные требования участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.

Для предъявления требований не надо дожидаться судебного решения о взыскании задолженности или передаче помещения, необходимо обращаться с заявлением о включении в реестр кредиторов с приложением документов, подтверждающих право требования (договор участия в долевом строительстве, документы, подтверждающие оплату дольщиком, и т.д.).

Если в порядке ст. 201.15-1 Закона о банкротстве будет происходить возмездная передача имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщика иному застройщику, который будет являться приобретателем, то ему подлежат передаче обязательства перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений. Таким образом, дольщики в любом случае должны подать заявления о включении в реестр кредиторов. В свою очередь, в случае достройки дома новым застройщиком у дольщиков будет право требования по передаче жилого помещения.

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