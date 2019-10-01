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Рубрика: Власть

Захарова с иронией отреагировала на создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на создание в Парламентской ассамблее Совета Европы группы "Балтик плюс", основной задачей которой станет противодействие России.

"Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику - политику непризнания аннексии Крыма!" - написала Захарова в Facebook.

"Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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В группу "Балтик плюс" войдут Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Первым шагом заявлен отказ от празднования 70-й годовщины ПАСЕ в качестве протеста против возвращения российской делегации.

Напомним, что 26 июня Россию восстановили для участия в работе ПАСЕ. Киев всячески пытался этому помешать. Украинские представители внесли сотни поправок в резолюцию, просили также перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но делегаты ПАСЕ инициативу не поддержали.

А сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал членство России в Совете Европы.

Таким образом, острый кризис в отношениях между Москвой и Страсбургом, который начался в 2014 году в связи с событиями вокруг Украины, был разрешен.

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