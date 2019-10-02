Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает

"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаете украинский народ". Эта формула известна уже скоро как четыре года", - цитирует Лаврова ТАСС.

Также министр отметил, что Россия обратила внимание на то, что участники контактной группы поставили подписи на отдельных листах бумаги. При этом Сергей Лавров выразил надежду в том, что нынешний украинский президент останется верен словам о приверженности минским соглашениям.