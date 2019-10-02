Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил озабоченность реакцией ряда политических сил в Киеве на подписание "формулы Штайнмайера". Министр охарактеризовал "настораживающими" требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписание документа. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаете украинский народ". Эта формула известна уже скоро как четыре года", - цитирует Лаврова ТАСС.
Также министр отметил, что Россия обратила внимание на то, что участники контактной группы поставили подписи на отдельных листах бумаги. При этом Сергей Лавров выразил надежду в том, что нынешний украинский президент останется верен словам о приверженности минским соглашениям.