Порошенко: "Формула Штайнмайера" приведет к снятию санкций с России

Экс-президент Украины Петр Порошенко убежден, что подписание Киевом "формулы Штайнмайера" приведет к снятию санкций с России.

От имени своей партии "Европейская солидарность" он заявил в Facebook, что подписание формулы "российского происхождения" означает ослабление или даже снятие санкций против Москвы. Он также заверил, что не даст разрушить украинское государство, пишет РИА Новости.

Напомним, первого октября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Это значит, что до выборов в Донбассе закон об особом статусе Донецка и Луганска применяется на временной основе, а после выборов обретает окончательную юридическую силу.

Глава Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев высоко оценил согласование "формулы Штайнмайера" и назвал это победой здравого смысла и общим успехом.