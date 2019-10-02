Новые BMW X5 M и X6 M поразили мощностью и динамикой

Публичный дебют кроссоверов запланирован автосалон в Лос-Анджелесе, который открывается в ноябре, но все подробности о третьей генерации мощных BMW X5 M и X6 M баварский автопроизводитель рассказал уже сейчас, видимо, чтобы заранее подготовить слабонервных к высоким характеристикам новинок.

В компании смело заявляют, что этим кроссоверам нет равных, и конкурентам придётся очень постараться, чтобы дать достойный ответ. В стандартной M-спецификации X5 и X6 двигатель V8 объёмом 4.4 литра выдаёт 600 л.с., это на 25 сил больше, чем было у предшествующего поколения моделей. Есть более производительная версия M Competition, отдача мотора в которой составляет 625 л.с., то есть прибавка целых 50 "лошадей". Крутящий момент в обоих случаях одинаковый - 750 Нм.

Твин-турбо "восьмёрка" состыкована с 8-ступенчатой трансмиссией M Steptronic с функцией Drivelogic. Новые BMW X5 M и X6 M оснащены системой полного привода M xDrive с активным дифференциалом. У кроссоверов - адаптивная подвеска с электронным управлением амортизаторов, активной стабилизацией крена, перенастроенное рулевое управление, усиленные тормозные механизмы. Также в компании отметили, что был проведён комплекс мер, направленных на повышение жёсткости конструкции кузова и опор подвески.

Фото: Пресс-служба BMW.

Теперь - самое волнующее: разгон новинок до 100 км/ч. С 600-сильным мотором кроссоверам потребуется на выполнение этого упражнения 3.9 секунды, более производительным версиям - на десятую секунды меньше. Результаты на 0.4 секунды превосходят достижения предшественников.

Конкурентам из Штутгарта пока противопоставить нечего: GLE в новом кузове пока лишь представлен с 435-сильной "шестёркой" (Mercedes-AMG GLE 53), самая "злая" версия ждёт дебюта. Справедливости ради стоит отметить, что у GLE есть версия более производительная - 490 л.с., снятых с V8, и она вовсе не от AMG: создана для удовлетворения потребностей рынка США.

У Audi тоже нет ответа, и он вряд ли появится в ближайшем будущем: новый SQ7 имеет в запасе всего 435 л.с., но может похвастаться 900 Нм крутящего момента, доступного уже с первой тысячи оборотов. У Audi SQ8 силовой агрегат и характеристики аналогичны. Пока единственным, кто может тягаться с BMW, является недавно представленный Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, силовая установка которого выдаёт 680 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за те же 3.8 секунды, что и "баварцы" в топовом исполнении M Competition.

Премьера новинок BMW состоится в ноябре, а на рынке кроссоверы появятся только в апреле 2020 года. В настоящее время в России можно купить BMW X6 M прошлого поколения, цена на который стартует от 7 940 000 рублей, X5 M в нашей стране не представлен.

Салон BMW X6. Фото: Пресс-служба BMW.