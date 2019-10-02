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Рубрика: В мире

ООН получила обращение России по поводу визовых проблем с США

Организация Объединенных Наций получила обращение от России по поводу визовых проблем с США.

Ранее несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Вашингтон объяснил это "техническими причинами".

Фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС
Захарова объяснила решение Лаврова посетить США на фоне визового скандала

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия жестко отреагирует на подобные шаги американских партнеров.

ООН изучит обращение России и "примет соответствующие меры", сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

В мире США Международные организации ООН Россия и США
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