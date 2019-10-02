ООН получила обращение России по поводу визовых проблем с США

Организация Объединенных Наций получила обращение от России по поводу визовых проблем с США.

Ранее несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Вашингтон объяснил это "техническими причинами".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия жестко отреагирует на подобные шаги американских партнеров.

ООН изучит обращение России и "примет соответствующие меры", сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.