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Рубрика: Власть

Путин не разделил восторгов от выступления Греты Тунберг в ООН

Президент РФ Владимир Путин признался, что не разделяет восторгов по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. При этом, по словам российского лидера, нужно поддерживать, когда молодые люди обращают внимание на актуальные проблемы, в том числе на проблемы экологии.

Фото: Reuters
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет

"Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения", - сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.

Ранее шведская школьница Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генассамблеи, в том, что они украли у нее детство. Она также подчеркнула, что пока главы государств обсуждают деньги и экономический рост, люди умирают, целые экосистемы гибнут, а мир оказывается на грани массового вымирания.

Как писала "РГ", одним из первых "монетизировал" Грету шведский PR-специалист Ингмар Рентцхог, заметивший ее в августе 2018 года, когда безвестная девочка одиноко бастовала под стенами шведского парламента. Незадолго до этого Рентцхог создал свой экопроект We Don't Have Time и затем под баннерами Греты привлек в него несколько миллионов долларов.

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