Суд обязал организаторов митинга выплатить более 240 тыс. руб. ресторану

Тушинский райсуд Москвы в среду взыскал более 241 тысячи рублей с Алексея Навального и других организаторов несогласованной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля. Деньги пойдут в пользу компании-владельца ресторана "Армения" на Пушкинской площади.

В иске компания "Анкор" пожаловалась на то, что из-за не согласованного с мэрией митинга, закончившегося массовыми задержаниями, ресторан пришлось закрыть с десяти утра до восьми вечера. Сделано это было "с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям". При этом ресторан потерпел убытки, поскольку, в частности, был сорван банкет стоимостью 396 352 рубля. Истец просил компенсировать 551 тысячу рублей. Суд постановил взыскать с ответчиков 241 тысячу 250 рублей.

Ответчиками по иску кроме Навального проходили Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Как объяснил в ходе судебного заседания представитель "Анкора", аренда помещения обходится компании в 1 миллион рублей в месяц, а из-за несогласованного митинга 27 июля ресторан получил выручку всего в 51 тысячу рублей. "Для примера, 6 июля данная сумма составляла 174 тысячи, 20 июля - 191 тысячу", - отметил юрист.

Напомним, в минувший вторник Коптевский суд Москвы рассмотрел похожий иск к тем же ответчикам. Только истцом в нем выступило государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" ("Автодор"). Суд также частично удовлетворил иск о возмещении убытков, нанесенных митингом. "Взыскать с ответчиков солидарно 3 миллиона 402 тысячи рублей", - огласил решение судья.

При этом Албурова суд исключил из числа ответчиков. Истец же просил назначить выплату в размере 11,5 млн рублей. В иске "Автодора" указывалось, что после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы были обнаружены повреждения архитектурных форм некоторых объектов города и дорожного хозяйства. В частности, на Новом Арбате на площади 1 тысяча квадратных метров был поврежден газон. Кроме того, госучреждение понесло убытки, предоставив правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог и проведения дополнительной уборки. Работа спецтранспорта была оценена в 235 тысяч рублей, дополнительная уборка - в 430 тысяч рублей. Еще 10,7 млн рублей убытков учреждение, по собственным подсчетам, понесло из-за повреждения имущества.

4 октября суд рассмотрит похожий иск от представителей метрополитена и таксомоторной компании

Сразу два иска к тем же лицам подала московская полиция. Информация об этом появилась в картотеке Симоновского райсуда. Требования пока неизвестны.

Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса" о взыскании с тех же ответчиков ущерба, причиненного простоем общественного транспорта (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. В пятницу, 4 октября, Коптевский суд рассмотрит к оппозиционерам иски "Московского метрополитена" (53,5 тысячи) и сразу три иска от ООО "М.Такси Коммуникации" (почти 800 тысяч).