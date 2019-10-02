Суд обязал организаторов митинга выплатить более 240 тыс. руб. ресторану

Новости

В Дагестане представили нового прокурора республики 17:13
В Австралии на сигаретах будут размещать предупреждения о потерянном времени 17:12
Лавров: Конституционный комитет Сирии мог собраться еще год назад 17:03
Путин: Зеленскому досталась Украина в тяжелом состоянии 17:03
В Москве выставили на продажу копию "Бэтмобиля" 17:00
Видео: встреча на перекрестке двух нарушителей ПДД привела к аварии 17:00
На юге России задержаны грабители ювелирного магазина в Туле 16:58
Норвежец презентовал в Симферополе книгу о "Нашем Крыме" 16:54
Министр экономического развития Крыма ушла в отставку 16:53
Вышел трейлер "Мысленного волка" Валерии Гай Германики 16:50
Ураган Лоренцо обрушился с мощными волнами на Азорские острова 16:48
Видео: Турция провела успешные испытания боевого лазера 16:46
КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей 16:44
Путин не разделил восторгов от выступления Греты Тунберг в ООН 16:41
Депутат МГД Наталья Метлина взяла под контроль ситуацию с невыплатой зарплаты на мелькомбинате в Сокольниках 16:36
Глава Крыма назвал приоритеты на пять лет 16:31
Ученые выпустили в Охотское море 14 белух из приморской бухты 16:22
Путин не видит ничего компрометирующего в разговоре Трампа и Зеленского 16:18
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной 16:18
Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике 16:11
ЦИК доработает соглашение с МВД в части проверки подписей 16:10
В Златоусте завели дело о гибели многодетной матери от побоев мужа 16:10
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике 16:10
РФС наказал "КАМАЗ" за инцидент с болельщиками "Спартака" 16:08
В Кирове пятиклассник распылил в школе газ из баллончика 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд обязал организаторов митинга выплатить более 240 тыс. руб. ресторану

Текст: Иван Петров
Тушинский райсуд Москвы в среду взыскал более 241 тысячи рублей с Алексея Навального и других организаторов несогласованной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля. Деньги пойдут в пользу компании-владельца ресторана "Армения" на Пушкинской площади.

В иске компания "Анкор" пожаловалась на то, что из-за не согласованного с мэрией митинга, закончившегося массовыми задержаниями, ресторан пришлось закрыть с десяти утра до восьми вечера. Сделано это было "с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям". При этом ресторан потерпел убытки, поскольку, в частности, был сорван банкет стоимостью 396 352 рубля. Истец просил компенсировать 551 тысячу рублей. Суд постановил взыскать с ответчиков 241 тысячу 250 рублей.

Ответчиками по иску кроме Навального проходили Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Адвокат Устинова намерен добиваться оправдания своего подзащитного

Как объяснил в ходе судебного заседания представитель "Анкора", аренда помещения обходится компании в 1 миллион рублей в месяц, а из-за несогласованного митинга 27 июля ресторан получил выручку всего в 51 тысячу рублей. "Для примера, 6 июля данная сумма составляла 174 тысячи, 20 июля - 191 тысячу", - отметил юрист.

Напомним, в минувший вторник Коптевский суд Москвы рассмотрел похожий иск к тем же ответчикам. Только истцом в нем выступило государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" ("Автодор"). Суд также частично удовлетворил иск о возмещении убытков, нанесенных митингом. "Взыскать с ответчиков солидарно 3 миллиона 402 тысячи рублей", - огласил решение судья.

При этом Албурова суд исключил из числа ответчиков. Истец же просил назначить выплату в размере 11,5 млн рублей. В иске "Автодора" указывалось, что после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы были обнаружены повреждения архитектурных форм некоторых объектов города и дорожного хозяйства. В частности, на Новом Арбате на площади 1 тысяча квадратных метров был поврежден газон. Кроме того, госучреждение понесло убытки, предоставив правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог и проведения дополнительной уборки. Работа спецтранспорта была оценена в 235 тысяч рублей, дополнительная уборка - в 430 тысяч рублей. Еще 10,7 млн рублей убытков учреждение, по собственным подсчетам, понесло из-за повреждения имущества.

4 октября суд рассмотрит похожий иск от представителей метрополитена и таксомоторной компании

Сразу два иска к тем же лицам подала московская полиция. Информация об этом появилась в картотеке Симоновского райсуда. Требования пока неизвестны.

Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса" о взыскании с тех же ответчиков ущерба, причиненного простоем общественного транспорта (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. В пятницу, 4 октября, Коптевский суд рассмотрит к оппозиционерам иски "Московского метрополитена" (53,5 тысячи) и сразу три иска от ООО "М.Такси Коммуникации" (почти 800 тысяч).

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели