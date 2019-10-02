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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр экономического развития Крыма ушла в отставку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Министр экономического развития Республики Крым Людмила Бланк написала заявление об увольнении. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы РК.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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После того, как на полуострове состоялись выборы всех законодательных и представительных органов власти, все работающие в Совмине Крыма министры 20 сентября ушли в отставку. Сейчас они ожидают своего переназначения с учетом мнения Юрия Гоцанюка, который теперь указом Сергея Аксенова назначен председателем правительства республики. Поэтому до сегодняшнего дня Людмила Бланк исполняла обязанности министра. Теперь же она написала заявление об увольнении, и ее заявлению дали ход.

Людмила Бланк - выпускница Севастопольского государственного технического университета по специальности "Экономическая кибернетика". С 2005 года она занимала руководящие должности в министерстве экономики республики. С 2015 года была замминистра экономики Республики Крым. В начале декабря 2018-го назначена министром экономического развития Крыма взамен ушедшей в отставку Натальи Чабан.

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