Renault переведет российские Logan на газ

В рамках Петербургского международного газового форума Renault представила первый прототип модели, который с завода укомплектован оборудованием, позволяющим использовать в качестве топлива сжатый природный газ. За основу прототипа был взят "народный" седан Logan.

В качестве базы был выбран Renault Logan в комплектации Life, оснащённый двигателем объёмом 1,6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Отдача мотора не сообщается. "Эта версия наиболее востребована транспортным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве подготовки прототипа", - отметили в пресс-службе компании.

Logan CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Активация двигателя происходит на бензине, после чего система автоматически переключается на сжатый природный газ. В случае, когда газ заканчивается, основным видом топлива снова становится бензин.

"Основными преимуществами версии CNG являются топливная экономичность и, как следствие, существенное снижение затрат на топливо - до 3 раз при работе на сжатом природном газе, а также увеличение запаса хода", - рассказали в Renault. Конкретных цифр в компании не озвучили.

CNG-версия седана была подготовлена в сотрудничестве с тольяттинской ГК "АТС", которая является партнёром АвтоВАЗа и занималась созданием аналогичных автомобилей Lada: на газ были переведены седан Vesta и семейство Largus.

Когда можно будет купить Renault Logan CNG, не уточняется. В России седан доступен с бензиновыми двигателями объёмом 1.6 литра мощностью 82, 102 и 113 л.с. Для 102-сильного мотора предусмотрена исключительно 4-ступенчатая автоматическая коробка передач, для остальных - 5-скоростная "механика". Цена на модель стартует от 577 000 рублей. Эти же силовые агрегаты предлагаются для кросс-версии Logan Stepway, прайс на которую начинается от 695 990 рублей.