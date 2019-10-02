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02.10.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla Model 3 обошел по продажам Volkswagen Polo и Ford Focus

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Голландская ассоциация автомобильных трейдеров Bovag опубликовала отчёт о продажах в сентябре и по итогам трёх кварталов 2019 года. Оказалось, что в прошлом месяце покупателям больше всего приглянулся электрокар от Илона Маска, который также позволил Tesla занять первое место среди автопроизводителей.

В сентябре в Нидерландах было продано 5 768 экземпляров Tesla Model 3, причём у электрокара колоссальный отрыв от остальных участников списка: Opel Karl - 1 755 экз., Ford Fiesta - 963 экз., Peugeot 108 - 839 экз., Kia Niro - 820 экз.

Фото: www.insideevs.com
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Если смотреть по брендам, то Tesla по итогам сентября тоже оказалась впереди всех - 5 890 проданных машин. За ней следуют Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen.

По итогам третьего квартала ситуация складывается аналогичная: первое место по количеству проданных машин у Tesla Model 3 - 13 587 экз., Volkswagen Polo заметно отстаёт - 9 684 экз., Ford Focus - 8 606 экз., Opel Karl - 7 987 экз., Volkswagen Golf - 7 354 экз. Но такой оглушительный успех модели не позволило Tesla стать лидером среди брендов - им является Volkswagen, за которым идут Opel и Peugeot.

Купить Tesla Model 3 в Нидерландах можно начиная от 48 980 евро, но в 2020 году эта монополия может быть ликвидирована, ведь продажи своего электрокара начнёт Volkswagen.

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#Tesla