Toyota Land Cruiser добавили брутальности

Тюнеры из украинского ателье "Авто Лайф" работают на рынке уже давно, но в последние дни на них обрушилась мировая слава. Теперь об этой небольшой компании пишут самые популярные автомобильные СМИ, включая, например, известный сайт Carscoops. Секрет успеха прост: им удалось сделать удачный тюнинг классического японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Как выяснилось, этого достаточно, чтобы о тебе говорили по всей планете.

Как выяснилось, все началось с изменения в салоне. Некий клиент приобрел Toyota Land Cruiser 200 в топовой комплектации Executive Lounge. На Украине она стоит от 85 тысяч долларов, у нас - от 5,9 млн рублей. Однако покупателю этого показалось мало, и он поставил тюнерам задачу исполнить интерьер в красно-синих тонах и стилистике Bentley. А еще изменить задний диван, который показался недостаточно комфортным. Что касается экстерьера, то, как рассказывают сейчас ребята из "Авто Лайф", его тоже надо было переработать, поскольку "внешность холодильника точно не к лицу такому проекту".

На сами работы, не считая отрисовки и согласования экскизов, ушло 2 месяца. Задний диван тюнеры заменили - подошел от BMW 7 серии. У него оказались оптимальными все опции по посадке, регулировкам и подогреву. Кожу выписали из Австрии - с идеальной прострочкой. Ею обшили даже потолок. А на пол положили новое ковровое покрытие. Кроме того, в мастерской внедорожнику добавили шумо- и виброизоляцию, и теперь родная премиальная акустика от JBL "наконец-то зазвучала".

Фото: @AutoLifeTuning/Facebook.com

Снаружи на LC Cruiser надели боди-кит Dictator, благодаря чему машина стала на 100 мм шире. Таким образом автомобиль получил новые бамперы, расширители колесных арок, накладку на пятую дверь и абсолютно новый легкий капот. А завершила образ решетка радиатора из черного углепластика. Хрома в этом автомобиле не осталось совсем. Как, кстати, и логотипов Toyota или Land Cruiser 200. Теперь и спереди, и сзади, и даже на задних стойках красуются надписи Magnum.

Напомним, в России эта модель только что обновилась - правда, не так кардинально. Она получила новые колесные диски, еще один цвет кузова ("черный перламутр") и усовершенствованную противоугонную систему.