У кроссовера Volvo XC40 появится багажник под капотом

Volvo поделилась подробностями и изображениями первого электрокара компании, созданного на базе кроссовера XC40. Мировая премьера новинки состоится ровно через две недели - 16 октября.

В Volvo говорят, что могут сделать вещь лучше, изменив лишь детали. И приводят в пример "глухую" решётку радиатора. Такая конструкция оправдана по двум причинам: электрокару не нужен большой поток воздуха для нормальной работы ДВС, во-вторых, это обеспечивает лучшую обтекаемость, от которой напрямую зависит расход электричества при движении. Решётка радиатора выкрашена в цвет кузова и позволяет лучше "замаскировать" датчики систем помощи водителю и безопасности.

Электродвигатель компактнее ДВС, и освободившееся пространство под капотом Volvo XC40 было отдано под небольшой отсек объёмом 30 литров.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Интерфейс приборной панели, как заявили в компании, полностью переработан и позволит получать всю необходимую информацию о состоянии машины.

В оформлении салона будут присутствовать спортивные акценты и использованы материалы, изготовленные из вторсырья.

Ранее Volvo показала платформу и электрическую установку электрического XC40, сообщив, что новинка станет самой безопасной из всех моделей, производимых компанией.

Volvo XC40 доступен в России с дизельными и бензиновыми моторами. Купить кроссовер можно начиная от 2 288 000 рублей.