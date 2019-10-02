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Рубрика: Легковые авто

У кроссовера Volvo XC40 появится багажник под капотом

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo поделилась подробностями и изображениями первого электрокара компании, созданного на базе кроссовера XC40. Мировая премьера новинки состоится ровно через две недели - 16 октября.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive
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В Volvo говорят, что могут сделать вещь лучше, изменив лишь детали. И приводят в пример "глухую" решётку радиатора. Такая конструкция оправдана по двум причинам: электрокару не нужен большой поток воздуха для нормальной работы ДВС, во-вторых, это обеспечивает лучшую обтекаемость, от которой напрямую зависит расход электричества при движении. Решётка радиатора выкрашена в цвет кузова и позволяет лучше "замаскировать" датчики систем помощи водителю и безопасности.

Электродвигатель компактнее ДВС, и освободившееся пространство под капотом Volvo XC40 было отдано под небольшой отсек объёмом 30 литров.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Интерфейс приборной панели, как заявили в компании, полностью переработан и позволит получать всю необходимую информацию о состоянии машины.

Фото: Пресс-служба Volvo
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В оформлении салона будут присутствовать спортивные акценты и использованы материалы, изготовленные из вторсырья.

Ранее Volvo показала платформу и электрическую установку электрического XC40, сообщив, что новинка станет самой безопасной из всех моделей, производимых компанией.

Volvo XC40 доступен в России с дизельными и бензиновыми моторами. Купить кроссовер можно начиная от 2 288 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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