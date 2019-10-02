Убившему сотрудника СК на КПП предъявлено обвинение

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ в среду внесли в суд ходатайство о заключении под стражу жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, которого днем ранее задержали в рамках расследования уголовного дела о нападении на офицера СК России.

Напомним, преступление было совершено прямо на контрольно-пропускном пункте (КПП) основного здания СКР в Техническом переулке. Григорьев без видимых причин, подтолкнувших его к этому преступлению, воткнул в спину полковнику юстиции Владиславу Капустину заточку и попытался бежать. Но был оперативно задержан.

Офицер СКР был экстренно госпитализирован, но через короткое время скончался от полученных ранений.

О напавшем на сотрудника СКР известно, что ему 39 лет, он приехал из Санкт-Петербурга. "По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ходе первичного общения он проявил себя неадекватно - задержанному будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния", - рассказывали во вторник в Следственном комитете.

В отношении задержанного было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В среду Григорьеву было предъявлено обвинение по вышеуказанному составу преступления. Обвиняемому грозит теперь наказание вплоть до пожизненного.

В связи с гибелью сотрудника при исполнении служебного долга председатель СКР Александр Бастрыкин назначил служебную проверку. Он поручил проанализировать регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема (полковник Капустин погиб, когда встречал граждан, пришедших на личный прием к сотрудникам СКР - прим. "РГ"), а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений.