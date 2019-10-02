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Умер чешский певец Карел Готт

Новости
    02.10.2019, 12:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Умер один из самых известных чехов на планете и самый известный чешский артист, певец и актер Карел Готт, пользовавшийся особой любовью в нашей стране.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря "чешского соловья" Анету Штольцову, прославленный исполнитель скончался сегодня ночью в своем доме в Праге.

"Карел Готт скончался перед полночью в окружении членов своей семьи", - цитирует агентство Штольцову.

Певцу было восемьдесят лет.

Напомним, в начале прошлого месяца Готт, общаясь с журналистами, признался, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.

Карел Готт родился в 1939 году. Получил образование как электромонтер трамвайных систем. Дебют в кино - 1964-й, пародийный вестерн "Лимонадный Джо", где Карел поет за кадром. Общий тираж пластинок Готта - более тридцати миллионов.

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