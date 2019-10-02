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02.10.2019 17:37
Рубрика: В мире

В Чехии на 81-м году жизни скончался знаменитый певец Карел Готт

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Это случилось в ночь с 1 на 2 октября. "Чешский соловей" на протяжении нескольких лет упорно боролся с тяжелыми недугами, настигшими его, а месяц назад сообщил журналистам через своего пресс-секретаря, что врачи диагностировали у него острую лейкемию. С тех пор Карел Готт ни разу не показывался на публике и не дал ни одного интервью.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Фактически тогда он попрощался со своими поклонниками, пояснив, что не хочет никого обременять личными проблемами, не ждет сочувствия и намерен "разобраться с болезнью сам вместе с медиками, своей женой и своими близкими".

Первый тревожный звонок для Готта прозвучал в 2015 году, когда у него обнаружили опухоль на лимфатических узлах. Последовала операция, затем сеансы химиотерапии, после которых певец несколько месяцев проходил реабилитацию на знаменитом курорте Марианские Лазни. Однако спустя год сделанные анализы и обследования показали: рак побежден. "Все хорошо. Я невероятно счастлив!" - воскликнул тогда Карел Готт и пообещал вскоре вернуться на сцену.

Ему это удалось. Сильно поседевший, отрастивший усы и бороду, Карел вновь появился перед своими многочисленными поклонниками. Последовали выступления в Праге и других городах. Он записал свой очередной альбом, а весной прошлого года даже анонсировал сольный концерт на самой большой столичной арене О2. И свое 80-летие минувшим летом он отметил двумя альбомами хитов прежних лет. Но, увы, на этом напасти для самого популярного чешского исполнителя не кончились. Последовала череда новых болезней: пневмония, синусит, тяжелый бронхит, лейкемия.

Карел Готт, безусловно, один из самых знаменитых граждан Чехии и Чехословакии, хотя его слава шагнула далеко за пределы родины. Он неоднократно гастролировал по всему миру, его с неизменным восторгом принимали в СССР и России. У нас наряду с традиционными хитами он всегда "на бис" исполнял песни и романсы на русском языке, иногда в сопровождении Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Он также давно завоевал сердца немецких слушателей. В Германии одна из его песен входит в обязательную школьную программу для начальных классов.

В мире проданы более сорока миллионов дисков с его неповторимым голосом. На его счету тридцать девять национальных музыкальных премий "Золотой соловей".

Сегодня, вспоминая жизнь замечательного артиста, чешская пресса отмечает, что путь в профессию ему открыл русский педагог Константин Емельянович Каренин. Сын белоэмигранта, он преподавал после Второй мировой войны в Пражской консерватории, куда поступил учиться недавний электромонтер Готт.

Глава правительства Чешской республики Андрей Бабиш заявил, что выдающийся певец заслуживает государственных похорон.

В мире Европа Чехия Общество Утраты
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