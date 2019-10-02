В Минске ожидают поставку четырех самолетов Су-30СМ

Многоцелевой российский истребитель Су-30СМ, который эксперты считают одним из передовых самолетов в мире, появится и на вооружении Беларуси. Ожидается, что первые четыре боевые машины прибудут на белорусский аэродром уже в ноябре. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков, слова которого приводит БЕЛТА.

Возможности этой боевой машины, по оценке специалистов, достаточно обширны. Истребитель способен выполнять поставленные задачи вне зависимости от погодных условий и времени суток. Кроме воздушных целей, он может поражать и наземные объекты, а также производить разведку и корректировать действия в боевой группе.

"Договор, который был подписан в 2017 году, вступил в силу, началось его финансирование, и поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года", - пояснил министр.

Как ранее сообщали местные источники, по контракту с российским предприятием в 2019 году планируется поставка первого звена Су-30СМ, в котором четыре самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. А всего в планах военного ведомства было приобретение 12 машин, уточняет агентство.