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02.10.2019 17:32
Рубрика: Власть

Владимир Путин выступил с заявлениями про США, Иран и будущее энергетики

Текст: Кира Латухина
Энергетика не должна быть заложником политических разногласий, заявил президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.

В этот раз в Москву приехало рекордное число участников - 10,5 тысячи человек, представители более 200 компаний из 80 стран. Перед началом заседания российский лидер встретился с генсеком ОПЕК Мохаммадом Баркиндо и побеседовал с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в сфере энергетики.

Контуры энерго-будущего

Нужно использовать все механизмы для балансировки энергетического рынка, считает российский лидер. Примером такого взаимодействия он назвал сделку "ОПЕК+". По мнению экспертов, в ближайшие годы потребление энергоресурсов будет расти. "И здесь на первый план выходит надежность и предсказуемость поставок, работа по общим правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обертке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетических компаний или их партнеров", - заявил Владимир Путин. "И в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в Европе, - заметил он. - Как бы ни кипели эмоции и страсти, какие бы нечистоплотные приемы не использовались против нас, надо руководствоваться фундаментальными принципами прагматизма, надежности, видения общего будущего".

Коммерция - не политика

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"Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении", - констатировал Путин. Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов - газопроводы "Турецкий поток", "Северный поток-2". "Эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Здесь нет никакой политической подоплеки, - заявил президент. - Задачи этих проектов - диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы". Кстати, если Дания откажет в разрешении по "Северному потоку-2", то проект все равно будет реализован, подчеркнул он.

"Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий, - сказал глава государства. - И, конечно, у нас появляются новые стимулы развивать сотрудничество с теми, кто не поддерживает такую логику недобросовестной конкуренции". Так, в Азии спрос на углеводороды растет быстрее, чем в Европе. Россия уже стала крупнейшим экспортером нефти в Китай. А к концу года будет запущен газопровод "Сила Сибири".

"С начала века число стран потребителей СПГ выросло более чем в 5 раз, спрос увеличился почти вдвое. По некоторым оценкам через 5-10 лет на долю СПГ будет приходиться половина мировой торговли газом", - привел цифры Путин. Благодаря проекту "Ямал-СПГ" доля России на глобальном рынке СПГ увеличилась более чем вдвое и составляет около 9 процентов. "Низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делает российские СПГ-проекты одними из самых конкурентных в мире", - считает президент. "Мы рассчитываем к 2035 году выйти на уровень производства СПГ 120-140 млн тонн в год", - объявил он.

Эко-честность

Заметной тенденцией в глобальной энергетике Путин назвал пристальное внимание к вопросам экологии и климата. "Сегодня в России один из самых чистых низкоуглеродных энергобалансов в мире", - сообщил он. Больше трети российской генерации - гидро и атомная энергетика, еще 50 процентов - газ. Электроэнергия от возобновляемых источников получает преференции на розничном рынке в России.

А вот восторгов по поводу шведской экоактивистки Греты Тунберг президент не разделил. То, что молодежь обращает внимание на эти проблемы, это хорошо, но когда их используют в своих целях, это плохо. "Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно следить за этим", - заметил он. Грета - добрая искренняя девочка, но детей нужно ограждать от излишних эмоций.

Дело Ирана

Фото: iStock
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"Иран не может реализовать свои возможности и это очень вредно для мировой экономики и энергетики", - считает Путин. "Скачут цены, что в конечном итоге вредит не только производителям, но и потребителям", - заметил он. "Россия всячески поддерживает Иран, старается минимизировать негативные риски для мирового энергетического рынка", - заявил президент.

Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии - "кем бы они ни были организованы". "Это деструктивное событие, которое повлекло за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка, - сказал он. - Но не думаю, что те, кто реально планировал и осуществлял эту акцию, достигли своей цели".

"Мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств", - заявил Путин и рассказал, что накануне обсуждал это с Роухани, который говорит, что Тегеран не причастен. А еще Путин говорил с наследным принцем Саудовской Аравии и понял, что королевство стремится получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям, но пока никто их не представил.

Highly likely

Никакой близости с президентом США Дональдом Трампом нет, заявил российский лидер. Есть деловые доверительные отношения. "Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги в США еще до того, как мы познакомились с президентом Трампом", - заметил Путин. В США используются любые поводы для атаки на президента. Теперь это Украина, сказал он. "Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали поводы для атак на вновь избранного президента. Стало ясно, что никакого сговора между Россией и командой Трампа не было", - сказал он.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Highly likely", - шутливо заметил Путин на реплику ведущего из NBC News Кира Симмонса о возможности вмешательства Москвы в выборы в США в 2020 году, как утверждает спецпрокурор США Роберт Мюллер. В переводе эта фраза означает "с высокой степенью вероятности". "Мы это уже слышали", - добавил он. "Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что все что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, разрушает российско-американские отношения и, я уверен, идет во вред самим США", - добавил он. "Россия собирается вмешиваться в выборы в США в 2020 году?" - снова спросил ведущий, и Путин театральным шепотом сказал: "По секрету скажу, да, мы обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите". "Мы занимаемся решением своих внутренних проблем и прежде всего нацелены на это, перед нами колоссальные задачи в сфере экономики и социальной политики", - заявил он. "Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ", - заверил Путин и подчеркнул, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США.

Крупной ошибкой президент назвал попытки использования доллара как политического оружия. "Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся", - сказал он про США. Россия не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но должна обезопасить себя. Еще Путин заявил, что не просил Запад о смягчении санкций.

Либерализм не один

Российский лидер вновь выступил против навязывания либерализма, но осудил подмену понятий и неверную интерпретацию его слов. "Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации. Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование, и не имеет права считать, что она единственно верная в мире, что мир гораздо разнообразнее... И нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора", - напомнил президент. "И даже там, где она работает, она уже во многом приелась", - добавил он.

Условие для Киева

Еще президент назвал условие подписания контракта на транзит газа с Украиной. "По поводу договоров по прокачке газа через Украину: он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса", - пояснил он. Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если она сможет это сделать до окончания года, то Москва готова работать в рамках европейского законодательства и подписать договор на транзит с Украиной в соответствии с ним.

"Если она не сможет этого сделать - что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать - тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку", - уточнил российский лидер.

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