Дубль Суареса помог "Барселоне" одержать волевую победу над "Интером"

Центральным матчем группы F стала встреча "Барселоны" и "Интера". В стартовом составе каталонцев на поле вышел Лионель Месси, которому старт нынешнего сезона заметно подпортили травмы. Да и сами каталонцы пока откровенно не блещут. Вот и матч против итальянского клуба поначалу складывался не слишком успешно. Уже на третьей минуте встречи партнер Месси по сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вывел миланцев вперед.

Во втором тайме каталонцы все же смогли переломить ход встречи. Луис Суарес на 58-й минуте счет сравнял, а на 84-й минуте с передачи Месси принес своей команде победу.

Ранее в этой группе "Боруссия" обыграла "Славию" - 2:0. После двух туров у "Барселоны" и "Боруссии" по 4 очка, у "Интера" и "Славии" - по одному.

В группе Е фееричный мат выдали "Ливерпуль" и "Зальцбург". К 36-й минуте стараниями Садьо Мане, Эндрю Робертсона и Мохаммеда Салаха действующие победители турнира вели в счете 3:0. Однако команда Юргена Клоппа рано расслабилась. В конце первого тайма Хван Хи Чан один гол отыграл. После перерыва Такуми Минамино и норвежский вундеркинд Эрлинг Холанн счет сравняли, однако Салах все же принес своей команде победу - 4:3. В другом матче "Наполи" и "Генк" сыграли вничью - 0:0. У итальянского клуба 4 очка, у "Ливерпуля" и "Зальцбурга" - по 3, а у бельгийцев всего одно очко.

В группе Н "Валенсия" уступила "Аяксу" - 0:3. В составе голландского клуба отличились Хаким Зиеш, Квинси Промес и Донни ван де Бек. В середине первого тайма Даниэль Парехо из "Валенсии" не смог реализовать пенальти. Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте, когда спасти матч было уже невозможно.

Английский "Челси" обыграл французский "Лилль" - 2:1. Тэмми Абрахам вывел лондонцев вперед, Виктор Осимхен счет сравнял, а победу "Челси" принес Виллиан.

В турнирной таблице лидирующую позицию занимает "Аякс" с 6 очками, "Челси" и "Валенсия" набрали по 3 очка, "Лилль" - ни одного. Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 22-23 октября.