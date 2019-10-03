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Рубрика: Спорт

Дубль Суареса помог "Барселоне" одержать волевую победу над "Интером"

Текст: Максим Домчев
"Барселона" благодаря дублю Луиса Суареса одолела "Интер", гол Куинси Промеса помог "Аяксу" разгромить "Валенсию" Дениса Черышева, а "Ливерпуль" едва не упустил победу, ведя 3:0.
Фото: REUTERS/Albert Gea Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Центральным матчем группы F стала встреча "Барселоны" и "Интера". В стартовом составе каталонцев на поле вышел Лионель Месси, которому старт нынешнего сезона заметно подпортили травмы. Да и сами каталонцы пока откровенно не блещут. Вот и матч против итальянского клуба поначалу складывался не слишком успешно. Уже на третьей минуте встречи партнер Месси по сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вывел миланцев вперед.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Во втором тайме каталонцы все же смогли переломить ход встречи. Луис Суарес на 58-й минуте счет сравнял, а на 84-й минуте с передачи Месси принес своей команде победу.

Ранее в этой группе "Боруссия" обыграла "Славию" - 2:0. После двух туров у "Барселоны" и "Боруссии" по 4 очка, у "Интера" и "Славии" - по одному.

В группе Е фееричный мат выдали "Ливерпуль" и "Зальцбург". К 36-й минуте стараниями Садьо Мане, Эндрю Робертсона и Мохаммеда Салаха действующие победители турнира вели в счете 3:0. Однако команда Юргена Клоппа рано расслабилась. В конце первого тайма Хван Хи Чан один гол отыграл. После перерыва Такуми Минамино и норвежский вундеркинд Эрлинг Холанн счет сравняли, однако Салах все же принес своей команде победу - 4:3. В другом матче "Наполи" и "Генк" сыграли вничью - 0:0. У итальянского клуба 4 очка, у "Ливерпуля" и "Зальцбурга" - по 3, а у бельгийцев всего одно очко.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В группе Н "Валенсия" уступила "Аяксу" - 0:3. В составе голландского клуба отличились Хаким Зиеш, Квинси Промес и Донни ван де Бек. В середине первого тайма Даниэль Парехо из "Валенсии" не смог реализовать пенальти. Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте, когда спасти матч было уже невозможно.

Английский "Челси" обыграл французский "Лилль" - 2:1. Тэмми Абрахам вывел лондонцев вперед, Виктор Осимхен счет сравнял, а победу "Челси" принес Виллиан.

В турнирной таблице лидирующую позицию занимает "Аякс" с 6 очками, "Челси" и "Валенсия" набрали по 3 очка, "Лилль" - ни одного. Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 22-23 октября.

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