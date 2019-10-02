Второй год подряд "Барселона" и миланский "Интер" встречаются на групповом этапе Лиги чемпионов. Конечно, это не та жара, что творилась в полуфинале почти 10 лет назад, когда Моуриньо щелкнул по носу Гвардиолу, но все равно вывеска статусная. Тем более, что обеим командам сегодня надо побеждать.

Особенно побеждать надо "Интеру". Антонио Конте в первом туре доказал, что Лига чемпионов - не его турнир. Миланцы умудрились не выиграть дома у пражской "Славии". Еще и спаслись от позора в добавленное время, а чехи увезли ничью - 1:1. Антонио то споткнется о "Копенгаген", то попадет впросак против "Галатасарая". В "Интере" Конте наступает на те же грабли, что и в бытность тренером "Ювентуса". Кстати, с туринцами "Интеру" играть в это воскресенье.

Группа "Интеру" снова попалась непростая. Год назад к "Барселоне" на групповом этапе добавился "Тоттенхэм". Теперь вместо англичан дортмундская "Боруссия", измочалившая две недели "Барселону" по полной программе. Тогда только чудо по имени Марк-Андре тер Штеген позволило испанцам не ударить в грязь лицом. "Интеру" же придется в третьем и четвертом турах играть сдвоенные матчи против Дортмунда, что в случае потери очков на "Камп Ноу" поставит выход в 1/8 финала под серьезный вопрос. Опять же, в третий раз возвращаясь в прошлый сезон, напомню, что миланцы заняли третье место и отправились весной играть восьмым составом в Лиге Европы.

"Барселона", как ни странно, находится в гораздо более худшей форме, чем сезоном ранее. Во-первых, постоянно травмирован Месси. Во-вторых, Вальверде изо всех сил пытается вписать в состав новичков - получается не очень. Если дома каталонцы исправно побеждают, то на выезде выглядят абсолютно кошмарно. Не забивал "Барселоне" только ленивый - "Хетафе" в последнем туре чемпионата Испании и "Боруссия" в первом туре, а про "Боруссию" уже выше сказали.

Учитывая, что "Интер" уже провел самый простой домашний матч на групповом этапе и нестабильность "Барселоны", предположим, что соперники будут играть на победу. Статистика личных встреч такова, что в Каталонии итальянцам в лучшем случае светит ничья, а значит ставка будет делаться на закрытый футбол с шансами на контратаках. Хозяева традиционно завладеют мячом и начнут давление на ворота итальянцев.

Кто окажется сильнее и удачливее, узнаем ближе к полуночи, а начнется матч "Барселоны" и "Интера" в 22:00 по Москве, не пропустите нашу онлайн-трансляцию!