Hyundai Creta теперь можно управлять со смартфона

Hyundai Creta в российской спецификации получил комплекс Auto Link, который позволит значительно упростить жизнь владельцам кроссовера. В 2020 году компания обещает расширить список моделей, на которых будет доступна эта система.

Hyundai Auto Link - телематический комплекс, позволяющий через установленное на смартфон приложение отслеживать множество параметров: манеру езды, средний расход, километраж, состояние давления в шинах и так далее.

Также при помощи смартфона можно дистанционно запустить двигатель и выставить необходимые параметры климатической системы. Приложение сообщит, если автомобиль собираются эвакуировать или по нему был нанесён удар.

Также в Hyundai отметили, что Hyundai Auto Link открывает доступ к "умному" страхованию, реализуемому по принципу Pay-as-you-drive (плати, как ездишь), и новому уровню сервиса в официальных дилерских центрах Hyundai.

Напомним, Hyundai Auto Link впервые появился на кроссовере Creta в рамках лимитированной серии Rock Edition, продажи которой стартовали в сентябре.