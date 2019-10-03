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03.10.2019 04:22
Рубрика: Общество

Япония отправит на МКС своего человекоподобного робота

Страна восходящего солнца в ближайшее время отправит человекоподобного робота на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные подмосковного Центра подготовки космонавтов. Отмечается, что Японское космическое агентство доставит на МКС робота, управляемого в копирующем режиме с Земли, к 2020 году.

Видео: Робота "Федора" достают из аппарата космического корабля

Ранее на космическую станцию летал американский человекообразный робот Robonaut-2. А в августе этого года на МКС побывал российский антропоморфный робот "Федор", который перевыполнил план.

Но больше в космос он не полетит. "Миссию он свою выполнил, ему там больше нечего делать", - рассказал разработчик аппарата, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров. Он добавил, что началось проектирование нового робота.

Общество Космос В мире Восточная Азия Япония
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