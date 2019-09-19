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19.09.2019 02:05
Рубрика: Общество

Робот "Федор" перевыполнил план на МКС

Слетавший не так давно на Международную космическую станцию робот "Федор" выполнил на МКС дополнительную программу исследований. Об этом РИА Новости рассказали разработчики. Они отметили, что все задачи были прописаны в сценарии эксперимента.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Эксплуатацию МКС можно продлить до 2030 года

Например, "Федор" соединял и разъединял электрические разъемы, общался с космонавтами и отвечал на все их вопросы. Оценить, насколько успешным оказался данным проект, специалисты смогут, изучив сделанные на МКС видеозаписи.

Напомним, "Федора" 22 августа на околоземную орбиту доставил корабль "Союз". А уже 7 сентября робот вернулся на Землю.

Ранее "Российская газета" писала, что Skybot F-850 больше не полетит на МКС, так как свою миссию он выполнил. Вместо него в космос отправится аппарат другой модификации.

Общество Космос Робот "Федор"
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