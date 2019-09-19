Робот "Федор" перевыполнил план на МКС

Слетавший не так давно на Международную космическую станцию робот "Федор" выполнил на МКС дополнительную программу исследований. Об этом РИА Новости рассказали разработчики. Они отметили, что все задачи были прописаны в сценарии эксперимента.

Например, "Федор" соединял и разъединял электрические разъемы, общался с космонавтами и отвечал на все их вопросы. Оценить, насколько успешным оказался данным проект, специалисты смогут, изучив сделанные на МКС видеозаписи.

Напомним, "Федора" 22 августа на околоземную орбиту доставил корабль "Союз". А уже 7 сентября робот вернулся на Землю.

Ранее "Российская газета" писала, что Skybot F-850 больше не полетит на МКС, так как свою миссию он выполнил. Вместо него в космос отправится аппарат другой модификации.