Lada и Toyota - самые популярные марки внедорожников

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало данные о количестве зарегистрированных автомобилей сегмента SUV в России. Оказалось, что они занимают почти четверть автопарка страны: по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывалось 10.15 кроссоверов и внедорожников.

Почти 12% из этого числа (порядка 1.2 миллиона автомобилей) приходится на модели Lada. Правда, эксперты не уточняют, учитывался ли при подсчёте Xray, который позиционируется производителем в качестве кроссовера. Второе место занимают кроссоверы и внедорожники Toyota - 1.03 миллиона машин, на третьем месте с результатом 933 тысячи автомобилей - SUV от компании Nissan.

Несмотря на то, что Chevrolet давно не продаётся в нашей стране, парк кроссоверов и внедорожников этой марки по-прежнему один из самых больших (спасибо, Chevrolet Niva!) - 699 тысяч машин. Далее следуют: Mitsubishi (620 тысяч шт.), Hyundai (601 тысяча шт.), УАЗ (598 тысяч шт.), Renault (492 тысячи шт.), Kia (444 тысячи шт.) и Suzuki (332 тысячи шт.).

Ранее "РГ" сообщала, что с января по август в России было продано почти 450 тысяч автомобилей SUV, что составляет 43.3% от общего объёма реализованных машин.