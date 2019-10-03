Lada Vesta с "роботом" оказалась никому не нужна

Агентство "Автостат" опубликовало подробный отчёт о продажах одной из самых популярных моделей Lada - Vesta. В нём содержатся данные по тому, сколько россиян предпочли автоматизированную механическую трансмиссию и за какой из представленных типов кузова покупатель голосует рублём.

По итогам восьми месяцев 2019 года, Lada Vesta с АМТ (двухпедальная версия) купили 6 678 человек. Это всего лишь 9% от общего количества проданных экземпляров модели.

Больше всего Lada Vesta с АМТ было куплено в кузове типа универсал - на их долю приходится 70% (4 658 экз.), причём подавляющее большинство выбравших этот тип трансмиссии отдали предпочтение версии Cross. На долю седанов с АМТ приходится соответственно только 30%.

Моторная гамма семейства Lada Vesta представлена двигателями объёмом 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. АМТ предложена для обоих. Самая доступная двухпедальная версия седана обойдётся в 676 900 рублей, универсал с автоматизированной механической трансмиссией стоит от 741 900 рублей.

Напомним, в августе представители Lada сообщили, что Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы.