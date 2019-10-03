Леди Гага удивила поклонников необычным названием нового альбома

Американская певица и актриса Леди Гага написала в Twitter, что намерена назвать свой новый альбом ADELE. Этим она вызвала удивление своих поклонников, которые провели параллель с другой известной исполнительницей. Некоторые из них сочли данное заявление шуткой.

Раньше леди Гага никогда не работала с обладательницей премий "Грэмми" Адель. Певицы лишь делали совместные фотографии на звездных вечеринках.

Кстати, альбом с песнями из мюзикла "Звезда родилась" (2018) Леди Гаги и Брэдли Купера, разорвавшего отношения с российской супермоделью и актрисой Ириной Шейк, стал самым продаваемым в мире в этом году. Пластинка успела стать дважды платиновой. Тем временем СМИ сообщили о романе исполнителей, который перешел за пределы сцены.

Между тем

Несколько месяцев назад сообщалось, что тридцатилетняя британская певица Адель рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака. Бывшая чета продолжает воспитывать своего шестилетнего сына Анджело.