Mitsubishi сделала кроссовер с газотурбинным двигателем

Mitsubishi анонсировала две мировые премьеры, которые состоятся в рамках автосалона в Токио в конце октября. Оба автомобиля носят статус концептов.

Mi-Tech Concept, который в Сети уже окрестили странным из-за четырёх отверстий в задней части, - прототип кроссовера с гибридной силовой установкой, в которой газотурбинный двигатель выполняет роль генератора. На передней и задней осях установлено по два электродвигателя с индивидуальным управлением подачи крутящего момента и системой активного управления заносом.

Новинка получила систему помощи водителю Mi-Pilot, в компетенцию которой входит предупреждение водителя о возможном столкновении, контроль работы рулевого колеса и тормозов при движении по шоссе.

Второй концепт Super Height K-Wagon, по словам компании, "отвечает пожеланиям тех водителей, которые хотят расширить свой список направлений для поездок", а организация внутреннего пространства является "эталоном в своём роде".

Дизайн кей-кара выполнен в стиле SUV, он оснащён ассистентами комплекса Mi-Pilot, в том числе помощником удержания автомобиля в рамках полосы. Информации о том, какой силовой установкой укомплектован Super Height K-Wagon, пока нет.

Также в рамках Токийского автосалона состоится японская премьера Mitsubishi Engelberg Tourer, который является прототипом нового поколения Outlander, напомним, тестовые прототипы кроссовера уже были замечены на дорогах ()