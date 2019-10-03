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03.10.2019 13:59
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi сделала кроссовер с газотурбинным двигателем

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Mitsubishi . Фото: Пресс-служба Mitsubishi .
Фото: Пресс-служба Mitsubishi .

Mitsubishi анонсировала две мировые премьеры, которые состоятся в рамках автосалона в Токио в конце октября. Оба автомобиля носят статус концептов.

Mi-Tech Concept, который в Сети уже окрестили странным из-за четырёх отверстий в задней части, - прототип кроссовера с гибридной силовой установкой, в которой газотурбинный двигатель выполняет роль генератора. На передней и задней осях установлено по два электродвигателя с индивидуальным управлением подачи крутящего момента и системой активного управления заносом.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Новинка получила систему помощи водителю Mi-Pilot, в компетенцию которой входит предупреждение водителя о возможном столкновении, контроль работы рулевого колеса и тормозов при движении по шоссе.

Второй концепт Super Height K-Wagon, по словам компании, "отвечает пожеланиям тех водителей, которые хотят расширить свой список направлений для поездок", а организация внутреннего пространства является "эталоном в своём роде".

Дизайн кей-кара выполнен в стиле SUV, он оснащён ассистентами комплекса Mi-Pilot, в том числе помощником удержания автомобиля в рамках полосы. Информации о том, какой силовой установкой укомплектован Super Height K-Wagon, пока нет.

Также в рамках Токийского автосалона состоится японская премьера Mitsubishi Engelberg Tourer, который является прототипом нового поколения Outlander, напомним, тестовые прототипы кроссовера уже были замечены на дорогах ()

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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#Mitsubishi