Новый Toyota RAV4 оказался не так плох, как говорили шведы

В середине сентября шведские журналисты из издания Teknikens Värld провели "лосиный тест" для нескольких моделей.

Один из худших результатов был у Toyota RAV4 нового поколения с гибридной установкой. В тесте принимали участие два автомобиля, и у обоих была выявлена недостаточная устойчивость. Максимальная скорость, на которой эксперты смогли совершить резкое маневрирование и удержать автомобили, - 68 км/ч. Проверить на деле результаты коллег взялись журналисты норвежского издания Dinside.

Для теста был также взят гибридный Toyota RAV4 и также полностью загружен. При выполнении резкого маневрирования на скорости 65 км/ч кроссовер вёл себя предсказуемо и не пытался завалиться набок, все колёса оставались на асфальте. Система курсовой устойчивости решила вмешаться только на скорости 70 км/ч. Максимальная зафиксированная скорость по итогам теста составила 76 км/ч.

Также в "лосином тесте" приняли участие Kia e-Soul, Volkswagen T-Cross и BMW M135i xDrive, которые показали аналогичные результаты. Антирейтинг Dinside возглавили Subaru Forester, Range Rover Evoque и Audi e-tron.

Напомним, продажи нового поколения Toyota RAV4 стартовали в России 1 октября 2019 года. Кроссовер можно купить с двигателями мощностью 149 и 199 л.с., полный привод представлен в двух версиях. Минимальная цена - от 1 756 000 рублей.