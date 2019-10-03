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03.10.2019 11:41
Рубрика: Экономика

Полеты дронов над объектами ТЭК могут запретить весной 2020 года

Текст: Роман Маркелов
Ограничения на несанкционированные полеты дронов над объектами ТЭК в России могут быть введены к концу весны 2020 года, часть методических указаний на эту тему уже подготовлена. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" замглавы Минэнерго Андрей Черезов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Соответственно, в том числе нужно рассматривать вопросы применения уголовной, административной ответственности. Чтобы люди понимали, что объект находится под охраной, существует запрет. А если они это делают, необходимо принимать меры", - уточнил Черезов (цитата по ТАСС).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Тема запрета полетов беспилотников над объектами российского ТЭК резко актуализировалась после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии в середине сентября. После удара суточный объем добычи нефти в стране упал вдвое (а это 6 процентов всей мировой добычи) и полностью до сих пор не восстановлен.

В перечень запретных для полета дронов зон в ТЭК могут попасть не только объекты, необходимые для добычи на месторождениях, но и нефте- и газоперерабатывающие заводы, магистральные трубопроводы, а также связанные с ними объекты инфраструктуры, портовые и железнодорожные терминалы, говорил "Российской газете" директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго
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