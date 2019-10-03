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03.10.2019 17:01
Рубрика: Легковые авто

Продажи Lada продолжают набирать обороты

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ опубликовал собственную статистику по продажам автомобилей в сентябре и по итогам прошедших девяти месяцев: Lada Vesta и Granta, что неудивительно, снова в бестселлерах. И снова в плюсе.

В сентябре дилеры реализовали 11 208 экземпляров Lada Granta, на 12,8% больше, чем в этом же месяце 2018-го. За девять месяцев семейство автомобилей разошлось в количестве 96 974 машины - плюс 38,2% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ). Напомним, что такой положительный эффект стал возможен благодаря обновлению семейства Granta и включению в него моделей в кузовах хэтчбек и универсал - это случилось осенью 2018 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Семейство Lada Granta представлено седаном, лифтбеком, хэтчбеком, универсалом и его кросс-версией. В моторную гамму входят двигатели мощностью 87, 98 и 106 л.с., список трансмиссий: 5-ступенчатая "механика", АМТ и "автомат" Jatco. Цена - от 444 900 рублей.

Lada Vesta отправилась в гаражи 9 452 человек: плюс 4,4% к сентябрю 2018 года. На 9,6% семейство улучшило результат по итогам 9 месяцев: с января по сентябрь было продано 83 502 автомобиля.

Lada Vesta можно купить в кузове седан или универсал, для каждого доступна версия Cross. У модели, единственной из всей линейки, есть модификация Sport (от 1 021 900 рублей). Vesta можно купить со 106- или 122-сильным двигателями, для каждого из которых кроме механической коробки доступна АМТ, но популярностью "робот" в народе не пользуется. Цена на седан Lada Vesta начинается от 606 900 рублей, универсал стоит минимум 688 900 рублей.

"Положительную динамику продемонстрировали и коммерческие версии Lada, в сентябре продан 1 131 автомобиль. Это самый высокий показатель за 2019 год, и на 13,8% выше, чем в сентябре 2018 года, - сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Лидером, конечно, является фургон Largus (от 571 900 рублей), на продажи которого пришлось 84% от объёма продаж коммерческих Lada.

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#Lada