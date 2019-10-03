МВД сообщило, куда пропали украденные башкирской кассиршей 20 млн рублей

Большая часть суммы, вынесенной из банка 35-летней кассиршей в Салавате, была проиграна ее супругом в букмекерских конторах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиля Ермекеева.

Запросы, сделанные МВД, подтвердили факт, что мужчина был игроманом и спускал в букмекерских конторах все имеющиеся в семье средства. Также представитель ведомства уточнил: сейчас оба фигуранта уголовного дела дают признательные показания.

Напомним, Луизу Хайруллину вместе с мужем и двумя детьми объявили в розыск 28 мая в связи с выявленной недостачей в более чем 20 миллионов рублей в банке, где работала женщина. Супругов задержали в июле в Казани.