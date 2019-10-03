Искалеченной девочке из Ингушетии проведут реконструкцию руки

Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязала родная тетя, врачи проведут реконструктивные операции на правой руке, часть которой пришлось ампутировать. Об этом "РГ" сообщили в минздраве региона.

Ребенок уже длительное время находится на лечении в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где не так давно после большого врачебного консилиума маленькой пациентке была ампутирована часть руки. Теперь будет проведена ее реконструкция.

Лечение девочки идет согласно плану. Сейчас она проходит реабилитацию после ампутации. Состояние ребенка удовлетворительное.