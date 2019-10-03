Новости

В Москве почти готов особняк для посольства Республики Южной Осетии 12:45
Искалеченной девочке из Ингушетии проведут реконструкцию руки 12:39
В Минске проходит встреча молодых дипломатов России и Беларуси 12:38
Минфин России увеличит покупки иностранной валюты 12:37
В Тюмени проверят сообщение о выписке юноши с опухолью мозга 12:36
Гэндальфа в сериале по "Властелину колец" предложили сделать женщиной 12:30
Второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в Москве 12:21
В Кузбассе из роддома похитили младенца 12:19
СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником 12:18
Шарапова из-за травмы плеча не сыграет в Линце 12:17
Оппозиция Румынии вынесла на обсуждение вотум недоверия правительству 12:10
Самый старый дом в Арктике оказался под угрозой разрушения 12:10
Видео: водители перекрыли движение, чтобы спасти потерявшегося котенка 12:10
На Чукотке самолет выкатился за пределы полосы 12:07
Мужчина попытался вывезти из Якутии сумку с золотым песком 12:03
День музыки отметят в трех столичных парках в выходные 12:01
83-летний Ален Делон возвращается в кино 12:00
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск 11:58
Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства 11:50
В Крыму устроят налоговые каникулы для отелей 11:50
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов 11:45
Росгвардейцы на Камчатке выявили ущерб в 200 млн рублей от браконьеров 11:44
В центре Москвы посадят более 450 саженцев по программе "Миллион деревьев" 11:40
Лукашенко посетит Украину для участия в II Форуме регионов 11:35
Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Искалеченной девочке из Ингушетии проведут реконструкцию руки

Текст: Алена Ларина (Магас)

Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязала родная тетя, врачи проведут реконструктивные операции на правой руке, часть которой пришлось ампутировать. Об этом "РГ" сообщили в минздраве региона.

СК потребовал отправить на лечение мужчину, избившего ребенка лопатой

Ребенок уже длительное время находится на лечении в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где не так давно после большого врачебного консилиума маленькой пациентке была ампутирована часть руки. Теперь будет проведена ее реконструкция.

Лечение девочки идет согласно плану. Сейчас она проходит реабилитацию после ампутации. Состояние ребенка удовлетворительное.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары
КНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки