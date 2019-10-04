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Рубрика: Легковые авто

Chery объявила старт продаж самой мощной версии Tiggo 4

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery
Фото: Пресс-служба Chery

Самая мощная версия кроссовера Chery Tiggo 4 доступна у дилеров бренда. Стоимость комплектации Cosmo, как и сообщала "РГ", составила 1 189 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Chery существенно обновила свой модельный ряд в России и теперь делает ставку на соплатформенные кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4. Первый - чуть больше и чуть дороже, второй - компактнее, дешевле, но при этом, пожалуй, оснащеннее. У него есть, например, управление мультимедийной системой с помощью жестов. Опция, прежде доступная только на редких премиальных моделях. Однако проблемой "четверки" являлся безальтернативный двигатель 2.0 на 122 л.с. Очевидно, для потенциального бестселлера была нужна модификация с более мощным двигателем - и ею стала версия Cosmo.

Автомобиль оснащается полуторалитровым турбомотором с отдачей 147 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. В списке опций все, что только можно: система ESP версии 9.1 от Bosch, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, передние и задние электростеклоподъемники, система бесключевого доступа и запуска двигателя, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, кожаный салон и полный "зимний" пакет. Обогреваются даже лобовое стекло и форсунки омывателя.

Фото: Пресс-служба Lifan.
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Приборная панель включает 7-дюймовый монитор, а у головного мультимедийного устройства сенсорный экран на 9 дюймов. На него выводится изображение с камеры заднего вида, а также со своего смартфона - благодаря системе Cloudrive 2.0. Открывать и закрывать автомобиль можно также с помощью умного браслета-часов. У новинки слегка отличается оформление центральной консоли. Она выглядит аккуратнее за счет отсутствия рычага стояночного тормоза - он у Cosmo электронный.

При этом компания сразу же включила топовую комплектацию в различные акции, которые позволяют покупать машины с выгодой. В результате стоимость Tiggo 4 Cosmo может упасть до 1 069 900 рублей. Напомним, самая доступная версия "четверки" - с механической коробкой передач - стоит 899 900 рублей.