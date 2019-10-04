Дания отозвала политические возражения с прокладки "Северного потока-2"

Дания больше не имеет политических претензий к строительству "Северного потока-2" на своей территории. Там должен проходить последний виток газопровода.

Утверждение возведения объекта на территории государства затягивается только на административном уровне, пишет газета "Известия". Дания приостановила добычу на своем крупнейшем месторождении. В связи с этим власти страны могут задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.

Если бы Копенгаген не дал разрешение на прокладку "Северного потока-2", строительство могло бы быть перенесено в нейтральные воды, и, таким образом, оно вообще не затронуло исключительную экономическую зону королевства.

Напомним, Дания до сих пор не согласовала маршрут прокладки двух ниток трубопроводов "Северного потока-2" через свои территориальные воды, что чревато задержкой всего проекта. На завершение строительства газопровода "Северный поток-2", который должен пройти по дну Балтийского моря от России до Германии, нужно еще четыре-пять недель.