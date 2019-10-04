ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова

ИААФ удовлетворила протест сборной Испании на результат финального забега на 110 метров с барьерами на чемпионате мира в Дохе.

В решающем забеге на 110 метров с барьерами произошел неприятный инцидент с участием ямайского бегуна Омара Маклеода. На последнем барьере он упал, помешав нормально финишировать испанцу Орландо Ортеге, и тот в итоге остался без медали.

После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно. Еще одним вариантом было присудить Ортеге медаль, соответствующую тому месту, на котором был испанец до момента, когда ему помешал ямайский бегун.

В итоге ИААФ решила присудить испанцу бронзу вместе с финишировавшим третьим в том забеге Паскалем Мартино-Лагардом.