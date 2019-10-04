Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12

"Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти... Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нету", - цитирует мэра пресс-служба Львовского городского совета.

Он также отметил, что самолет не должен был приземляться во Львове на дозаправку, он экстренно попросил разрешение на это. По словам Садового, воздушное судно "не дотянуло до взлетно-посадочной полосы несколько километров".

Ранее сообщалось, что грузовой транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку неподалеку от аэропорта "Львов" на Украине. На борту находились восемь человек. Самолет перевозил 10 тонн груза из Испании в Турцию с дозаправкой в Львове. В пятницу утром он исчез с радаров в момент, когда заходил на посадку. Пилотам удалось посадить Ан-12 на грунт. Из восьми человек, находившихся на борту, удалось выжить только троим, с ними сейчас общаются следователи. Если будет доказана вина пилотов, им может грозить до 10 лет лишения свободы.