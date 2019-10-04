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04.10.2019 17:41
Рубрика: Происшествия

Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12

Текст: Диана Ковалева
Пятеро человек погибли во время аварийной посадки самолета Ан-12, потому что их задавил груз. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

"Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти... Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нету", - цитирует мэра пресс-служба Львовского городского совета.

Фото: Afag Handout / UKRANIAN EMERGENCY MINISTRY
На Украине возбудили дело по факту аварийной посадки Ан-12

Он также отметил, что самолет не должен был приземляться во Львове на дозаправку, он экстренно попросил разрешение на это. По словам Садового, воздушное судно "не дотянуло до взлетно-посадочной полосы несколько километров".

Ранее сообщалось, что грузовой транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку неподалеку от аэропорта "Львов" на Украине. На борту находились восемь человек. Самолет перевозил 10 тонн груза из Испании в Турцию с дозаправкой в Львове. В пятницу утром он исчез с радаров в момент, когда заходил на посадку. Пилотам удалось посадить Ан-12 на грунт. Из восьми человек, находившихся на борту, удалось выжить только троим, с ними сейчас общаются следователи. Если будет доказана вина пилотов, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире экс-СССР Украина Авиакатастрофы
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