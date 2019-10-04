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04.10.2019 19:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путин поддержал идею расписывать дома граффити

Текст: Кира Латухина

Президент одобрил проведение арт-фестивалей, на которых фасады домов превращаются в настоящие картины. Также глава государства призвал чиновников вовлекать людей в решение жизненно важных для граждан вопросов.

В Сочи на заседании набсовета АНО "Россия страна возможностей" речь зашла фестивале, на котором уличные художники из 26 стран расписали фасады в подмосковном поселке Новая Трехгорка, и микрорайон стал музеем под открытым небом.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Главу государства попросили поддержать распространение идеи в регионах. "Обязательно поддержу, потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. И чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах, чтобы задачи, решаемые в интересах людей, решались вместе с людьми. Важно, чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны. Тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день", - сказал он.

Как рассказали на встрече, жители живо приняли участие в проекте, помогали художникам советами по выбору красок, кормили супом, стали больше общаться друг с другом. Более того, расширился малый бизнес: кафе наняли новых работников. Потянулись и туристы - на днях, например, туда привозили китайцев.

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