Парню, спасшему людей в ДТП в Перми, предложили работу в Минтруда

Двадцатилетний Данил Юлдашев, гражданин Узбекистана, рассматривает должность в Министерстве занятости и трудовых отношений на родине. Об этом сообщает Sputnik.Узбекистан.

Отвагу молодого человека высоко оценили в ведомстве и предложили ему присоединиться к своей команде. "Если бы Данила не оказалось на месте происшествия, число пострадавших бы увеличилось" - сообщили в Минтруда Узбекистана.

Напомним, Данил Юлдашев прославился в Перми за спасение людей из пассажирского автобуса, попавшего в крупное ДТП 17 августа, где погибли двое, а еще 32 человека получили ранения. Молодой человек одним из первых среагировал на ситуацию и начал оказывать помощь пострадавшим: выломал искореженную заднюю дверь автобуса, выносил людей, помогал раненым, останавливал проезжающие машины, чтобы те доставили пассажиров с травмами в больницу.

Губернатор Пермского края Максим Решетников лично поблагодарил юношу за смелость и решительность, а также отметил, что краевые власти поспособствуют в получении им российского гражданства. Однако, по информации узбекистанских СМИ, молодой человек планирует отказаться от помощи и вернуться на родину.

Справка

20-летний Данил Юлдашев родился в городе Ташкенте (Узбекистан), но последние семь лет жил в Перми. Здесь он окончил школу и получил среднее специальное образование. На протяжении семи лет Данил профессионально занимается боксом в детско-юношеском центре "Фаворит", часто выступает на соревнованиях, отстаивая честь города и региона.