Мужчине, спасшему людей из автобуса в Перми, пообещали гражданство РФ

Сегодня губернатор Пермского края вручил Данилу Юлдашеву благодарственное письмо за спасение людей, попавших в автобусную аварию 17 августа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Также пермские чиновники пообещали помочь 20-летнему Юлдашеву получить российское гражданство. Он уже семь лет живет в Перми по трудовому патенту, который продлевает каждый год. Предполагается, что паспорт гражданина РФ Юлдашев получит уже в этом году.

17 августа Данил Юлдашев ехал на тренировку, когда увидел ДТП с автобусом на Гайве. Он тут же бросился помогать людям, находившимся в салоне. Данил выломал помятую заднюю дверь, выносил пассажиров, помогал раненым, останавливал проезжающие машины, чтобы отвезти пострадавших в больницу.

Напомним, что 17 в Перми автобус 53 маршрута врезался в бетонную стену возле остановки Лесозавод. Из 59 пассажиров пострадали 35 человек, из них 10 детей. Одна женщина погибла. По факту ДТП и травмирования пассажиров возбуждены два уголовных дела. Одно расследует СК РФ, второе - полиция.